Москвич лишился 12 млн при продаже биткойнов

Неизвестные украли у жителя Москвы 12 миллионов рублей в ходе сделки по продаже биткойнов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел в туалете одного из московских ресторанов. Мужчина успел перевести биткойны на счет мошенников. Похитители скрылись.
Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что у москвича похитили более одного биткоина с помощью сим-карты. По словам мужчины 1987 года рождения, неизвестный подменил сим-карту в его смартфоне, зарегистрированную на его отца. После этого злоумышленник зашел через нее в Telegram и через бота продал 1,09 биткоина.