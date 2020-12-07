Обокравшие самолет «судного дня» могли узнать гостайну

Неизвестные воры, обокравшие на аэродроме «Таганрог-Южный» самолет Ил-80, известный как самолет «судного дня», или «воздушный командный пункт», могли узнать секретную техническую информацию, относящуюся к гостайне. Об этом в понедельник, 7 декабря, полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал «Газете.ру»

Речь, в частности, идет о том, каким образом с борта воздушного судна в кризисных ситуациях отдаются указания по руководству страной и вооруженными силами. Среди этих указаний есть и те сигналы, которые глава государства может дать для разрешения применения ядерного оружия и разблокировки ядерных боевых частей.

По мнению Ходаренка, в лучшем случае Ил-80 обокрали «банальные металлисты». Ведь при другом сценарии могла произойти утечка важнейшей информации об особенностях передачи с борта спецсамолета указаний особой важности. И тогда, как отмечает полковник в отставке, происшествие на аэродроме «Таганрог-Южный» выходит далеко за пределы банальной кражи.

О краже стало известно ранее 7 декабря: по предварительным данным, злоумышленники вынесли с самолета более 30 установленных на борту радиостанций.

С заявлением о пропаже в пятницу, 4 декабря, в полицию обратился начальник службы авиационной безопасности «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева». Он рассказал, что утром при осмотре самолета сотрудники обнаружили следы вскрытия грузового люка.

Воздушное судно доставили в Таганрог для плановых работ по модернизации. На момент приемки самолета все бортовые приборы были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.