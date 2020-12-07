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Москва

Пашаев назвал Ефремова «подонком» 

РИА Новости 38 минут назад
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в разговоре с РЕН ТВ назвал своего экс-подзащитного "подонком" и заявил, что тот был готов "продать жену", чтобы не попасть в тюрьму.

"Он мне говорил, что даже жену готов отдать, чтобы его не посадили. Я после этого перестал его уважать как мужчину. Если это не так — пусть подает в суд, я полиграф пройду", — сказал он.

Пашаев подчеркнул, что считает Ефремова великолепным артистом, но не уважает как человека.

"Он как актер гениальный, никто не спорит. А как личность — я не могу слова подобрать", — отметил бывший адвокат.

По словам Пашаева, его экс-подзащитный боялся тюрьмы "до смерти" и утверждал, что не сможет оттуда выйти "из-за своего языка".

"Он же очень наглый, очень борзый", — заключил он.

Пашаев и Ефремов не в первый раз обмениваются оскорблениями и упреками. Так, например, в октябре актер заявил, что хотел признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, но адвокат переубедил его и предлагал подкупить свидетелей, Пашаев эти обвинения опроверг. Ефремов также называл назначение этого юриста своим защитником ошибкой.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Актер в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор.
В ходе процесса Ефремов неоднократно менял свою позицию и впоследствии объяснил это давлением Пашаева. Мосгорсуд не согласился с его доводами о введении в заблуждение адвокатами.
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Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН , РЕН ТВ
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