Массовая драка киргизов и дагестанцев в Москве попала на видео 

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Москве произошла массовая драка. Как сообщают СМИ , потасовка, в которой приняли участие киргизы и дагестанцы, случилась на улице Дмитрия Ульянова. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».

Как видно на кадрах из-за драки мужчин было затруднено движение автомобильного транспорта по проезжей части. По некоторым сведениям, причиной конфликта стал отказ одного из участников побоища оплатить услуги таксиста.

Ранее сообщалось, что на концерте группы «Кровосток» подрались фанаты и охранники. Сотрудники клуба пытались убедить посетителей надеть защитные маски. В результате словесная перепалка перешла в потасовку.