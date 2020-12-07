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Тело 101-летнего ветерана ВОВ найдено в Москве 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Тело 101-летнего ветерана ВОВ нашли в Москве
Фото: соцсети
Сегодня под окнами одного из домов на Большой Черемушкинской улице было найдено тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

«По предварительным данным, он покончил с собой. Сотрудники СК начали доследственную проверку», — пояснил правоохранитель.

По информации «Московского комсомольца», в ноябре ветеран заболел коронавирусом, а после выздоровления все время был чем-то недоволен, «высказывал грустные мысли» и начал закрываться в комнате. Последние несколько месяцев Валерий Северинов жил вместе с сыном, который переехал к нему, чтобы помогать.
Однако скорую помощь около 6 утра вызвала соседка, увидевшая под окнами тело ветерана. Сына, который находился в квартире, разбудили полицейские, отмечает издание.
Северинов в составе 350-го гвардейского стрелкового полка освобождал Венгрию и Австрию. Был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией».
Ранее, как сообщал «Рамблер», 19 сентября под окнами одного из домов на Ново-Александровской улице в Санкт-Петербурге было найдено тело 22-летней уроженки Воркуты по имени Яна. По данным СМИ, погибшая интересовалась вечеринками, маньяками и мистикой.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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