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Подростки жестоко избили мужчину в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Подростки жестоко избили мужчину в Петербурге
Фото: depositphotos.com
Сотрудники полиции задержали подростков, подозреваемых в жестоком избиении мужчины в центре Петербурга за попытку познакомиться с их подругой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Полиция задержала подростков, подозреваемых в жестоком избиении мужчины в центре Петербурга. По предварительным данным, двое подростков избили 46-летнего мужчину, чтобы «проучить» его за знакомство с их юной подругой», — передает РИА «Новости» сообщение главка.

Избитого мужчину с тяжелыми травмами нашли ночью 4 декабря на Гороховой улице. Как установили полицейские, на пострадавшего напали двое подростков за то, что он ранее во время случайного знакомства попросил номер телефона их подруги. Девушка позвонила мужчине и назначила ему встречу на Гороховой улице. Когда тот подъехал на такси, на него напали сзади и избили.
Ранее в Омске подростки закидали камнями пенсионера, а также избили еще четверых несовершеннолетних.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Омск , Омская Область , Санкт-Петербург
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