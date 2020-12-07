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Москва

Опубликовано видео задержания террориста в Красноярске 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
В Красноярском крае задержан террорист, планировавший примкнуть к бандформированию за границей и принять участие в вооруженных столкновениях. Мужчина является сторонником запрещенной на территории России террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад».
Как сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ, он намеривался покинуть Красноярск, но был задержан силовиками в международном аэропорту. Остальные члены преступной группировки были задержаны в местах их проживания в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Происшествия , Видео , ФСБ
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