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Раскрыт бизнес раскоронованного вора в законе Трофы 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт бизнес раскоронованного вора в законе Трофы
Фото: Прайм Крайм
Раскрыт криминальный бизнес раскоронованного вора в законе Андрея Трофимова (Трофы), чья преступная группировка активно действует в Екатеринбурге. Об этом пишет Ura.ru.
Одна из жертв авторитета рассказала о рэкете и вымогательстве со стороны подручных авторитета. Местная жительница по имени Ирина была вынуждена заплатить бандитам более полумиллиона рублей после шантажа участника ОПГ по кличке Большой. Он пригрозил опубликовать интимное видео женщины в интернете, избивал ее неоднократно. Кроме этого, представители криминала узнали о бывшем начальнике Ирины, который был осужден за операции по обналичиванию денег и отбывал наказание в ИК-2 Екатеринбурга. Ей сказали, что его опустят на зоне, если он не откупится. Большой говорил женщине, что у них есть связи в МВД и ФСБ.
Ирина решила пожаловаться Трофе на его подопечных, которые «действуют не по понятиям».

«Я думала, добралась до бога — сейчас он все порешает. Он кричал гневно: "привести ко мне этого петуха на аркане!"» — рассказывает она.

Трофа пообещал ей вернуть все деньги, но этого не случилось. Женщина подала заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело, однако расследование не ведется.
По данным Ирины, в Екатеринбурге в разных отделах полиции есть заявления других пострадавших от вымогательств со стороны людей из окружения Трофы, которые можно было бы объединить и вменить ему статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Авторитет хвастался ей, что живет на деньги от вымогательства и знакомствами в администрации и правоохранительных органах.
Трофа был раскоронован дедом Хасаном в начале 2000-х годов.
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Происшествия , Андрей Трофимов , ФСБ , МВД , РИА Ura.ru , Екатеринбург , Свердловская Область
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