Ветерана ВОВ нашли мертвым на московской улице

Следователи начали проверку после обнаружения в понедельник на Большой Черемушкинской улице в Москве тела 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Труп Северинова нашли под окнами одного из домов на Большой Черемушкинской улице. По предварительным данным, он покончил с собой. Сотрудники СК начали доследственную проверку", — сказал собеседник агентства.

Северинов служил в Воздушно-десантных войсках на должности командира пулеметного отделения. В 1944 году он в составе 350-го гвардейского стрелкового полка был переброшен в Восточную Европу, освобождал Венгрию и Австрию. Он награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями "За отвагу", "За освобождение Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Праги", "За Победу над Германией".