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ФСБ задержала в Красноярском крае сторонников террористов 

RT на русском 34 минуты назад
ФСБ задержала сторонников террористов
Фото: РИА Новости
Оперативники ФСБ в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.

«Проникнувшись идеями радикального ислама, один из участников группировки намеревался убыть заграницу для участия в вооружённых столкновениях на стороне боевиков», — говорится в сообщении.

Он был задержан в международном аэропорту Красноярска им. Д. А. Хворостовcкого при регистрации на рейс.
В начале ноября сообщалось, что в Казани разгромлена ячейка террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, за пропаганду и вербовку задержаны пять исламистов.
* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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Происшествия , ФСБ , Хизб-ут-Тахрир , Казань , Красноярск , Красноярский Край , Республика Татарстан
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