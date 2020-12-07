Опубликовано видео пожара у стен Кремля в Москве 

В минувшее воскресенье в центре столицы произошел пожар. У стен Кремля загорелось историческое здание: возгорание возникло на крыше реконструируемого дома 1917 года постройки. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили огонь в течение часа. Сообщений о пострадавших не поступало.

Сегодня утром в одной из квартир в доме на Волгоградском проспекте произошел пожар. При его тушении спасатели вытащили из огня одного человека. Его передали медикам для проверки состояния здоровья после случившегося ЧП. Само возгорание было ликвидировано.