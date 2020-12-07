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Водителю прострелили ногу из-за громкой музыки в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 59 минут назад
Водителю прострелили ногу из-за громкой музыки
Фото: РИА Новости
Мужчина в Петербурге после ссоры из-за громкой музыки в автомобиле получил ранение, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«Полиция Красносельского района проводит проверку по факту конфликта, в ходе которого мужчина получил ранение», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Инцидент произошел 6 декабря. К ВАЗ-2109, припаркованному у дома 18 по улице Адмирала Черокова, подошел мужчина. После ссоры из-за громко звучавшей из салона музыки он разбил окно в машине и выстрелил водителю в ногу.
17 ноября в Санкт-Петербурге зарезали замдиректора научно-исследовательского центра за то, что он попросил пассажиров маршрутного автобуса надеть маски.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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