Водителю прострелили ногу из-за громкой музыки

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«Полиция Красносельского района проводит проверку по факту конфликта, в ходе которого мужчина получил ранение», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Инцидент произошел 6 декабря. К ВАЗ-2109, припаркованному у дома 18 по улице Адмирала Черокова, подошел мужчина. После ссоры из-за громко звучавшей из салона музыки он разбил окно в машине и выстрелил водителю в ногу.