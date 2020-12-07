Избитая таксистка рассказала о нападении подростков

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Москва

Рассказавшая о нападении подростков таксистка попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Новосибирская таксистка рассказала о нападении на нее. Telegram-канал Life SHOT разместил видео, в котором избитая женщина сообщила о том, как школьники украли у нее автомобиль.
Молодые люди находились в неадекватном состоянии, и после жестокого избиения работница такси предложила своим обидчикам самой отвезти их, куда они захотят. Но злоумышленники не стали слушать свою жертву, отобрали у нее ключи, а саму женщину посадили на пассажирское сиденье и поехали кататься. Хулиганов поймали после того, как автомобиль врезался в сугроб.
Происшествия , Видео
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