Ещё
Далее:
Читайте также:
«Бык»: честно о 90-х
«Бык»: честно о 90-х Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

Черные риелторы заживо сожгли россиянку ради квартиры 

Lenta.ru 1 час назад
Черные риелторы заживо сожгли россиянку ради квартиры
Фото: ТАСС
В городе Дзержинске (Нижегородская область) черные риелторы заживо сожгли 43-летнюю женщину. Она встречалась с мужчиной, на жилье которого претендовали подозреваемые. В какой-то момент они решили, что россиянка может помешать осуществлению их преступного плана. Об этом сообщается на странице сообщества «Плохие Новости Дзержинск» во «ВКонтакте».
Погибшую звали Наталья, она встречалась с мужчиной в период, когда его начали спаивать черные риелторы. Пара (мужчина и женщина) решили от нее избавиться ради квартиры. Они пригласили Наталью поучаствовать в очередном застолье, а в процессе заявили, что их друг якобы застрял на дороге в одной из промзон Дзержинска. Предложили ей вместе с ними съездить и выручить товарища. Женщина согласилась.
По пути пара заехала на заправку, где залила в канистру бензин. Впоследствии подозреваемые остановились в безлюдном месте, избили свою жертву, облили бензином и подожгли. Женщина осталась жива и после того, как риелторы уехали, смогла выйти на дорогу. Ее доставили в больницу с ожогами 70 процентов тела. К утру она скончалась.
По данным сообщества, у погибшей было двое детей. Подозреваемые в совершении преступления задержаны. У предполагаемой женщины-соучастницы в собственности есть несколько объектов недвижимости, следователи намерены проверить, каким образом риелтор стала их владелицей.
Ранее в декабре стало известно, что на Украине черные риелторы задушили известного украинского музыканта Александра Деревянко ради квартиры в престижном районе Киева. 4 декабря тело 65-летнего музыканта нашли в одном из гаражей Борисполя.
Видео дня. Сергей Шнуров бросил пить и писать матерные стихи
Последние новости
Названы самые курящие и пьющие регионы России Названы самые курящие и пьющие регионы России Ценам на говядину в России пообещали резкий рост Ценам на говядину в России пообещали резкий рост Более 300 человек заразились неизвестной болезнью в Индии Более 300 человек заразились неизвестной болезнью в Индии
Комментарии
Происшествия , Дзержинск , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания террориста в Красноярске
01:14
Опубликовано видео задержания террориста в Красноярске
Происшествия
Избитая таксистка рассказала о нападении подростков
00:47
Избитая таксистка рассказала о нападении подростков
Происшествия
Опубликовано видео пожара у стен Кремля в Москве
00:46
Опубликовано видео пожара у стен Кремля в Москве
Происшествия Пожары
Убийцу французского учителя похоронили с почестями в Чечне
00:36
Убийцу французского учителя похоронили с почестями в Чечне
Происшествия
Погоня 10 полицейских машин за нарушителем в Москве попала на видео
01:15
Погоня 10 полицейских машин за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Самый большой дрейфующий айсберг попал на видео
00:45
Самый большой дрейфующий айсберг попал на видео
В мире
Тренировка водолазов Балфлота попала на видео
01:30
Тренировка водолазов Балфлота попала на видео
Армия
Видео применения АК-12 десантниками в ходе учений
00:30
Видео применения АК-12 десантниками в ходе учений
Армия
Видео применения робота разминирования «Уран-6»
01:30
Видео применения робота разминирования «Уран-6»
Армия
Разминирование вдоль дороги Шуша попало на видео
01:41
Разминирование вдоль дороги Шуша попало на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020