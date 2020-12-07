Убийцу французского учителя похоронили с почестями в Чечне

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Москва

Похороны с почестями в Чечне убившего учителя во Франции попали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Чечне с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, который убил французского учителя в пригороде Парижа. Кадры прощальной церемонии в Урус-Мартановском районе Чеченской республике публикует в Telegram-канале сетевое издание BAZA. Как отмечается в СМИ, на прощание с Анзоровым пришли примерно 200 человек.
Напомним, жестокое нападение на преподавателя произошло 16 октября. По версии следствия, Анзоров обезглавил учителя в отместку за показанные им карикатуры на пророка Мухаммеда. При попытке задержания стражами порядка чеченец был застрелен.
Происшествия , Видео
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