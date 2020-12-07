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Москва

«Три часа сидели на полу без воды»: пассажирка рейса в Нью-Йорк о задержании самолета 

ТК «Звезда» 6 часов назад
«Три часа сидели на полу без воды»
Фото: ТК «Звезда»
Информация о минировании воздушного судна не подтвердилась.
Пассажир рейса авиакомпании «Аэрофлот» SU102 Москва — Нью-Йорк рассказал о происходящем в аэропорту после задержания самолета.

«Три часа люди просто сидели на полу. Воды нет, еды нет. Добрые люди принесли воду, всем раздали. До сих пор люди получают багаж», — сообщила женщина.

Информация об угрозе на борту самолета не подтвердилась. Самолет уже подготавливают к вылету. В скором времени начнется посадка. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудника «Аэрофлота».
Ранее в Нью-Йоркском аэропорту начали проверку российского самолета авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Москвы после поступления информации о минировании воздушного судна. Все пассажиры рейса были выведены из салона после приземления самолета, после чего был осуществлен его обыск.
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Происшествия , Аэрофлот , Москва , Нью-Йорк , США
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