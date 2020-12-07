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Москва

В Чечне заявили о невиновности обезглавившего учителя террориста 

Lenta.ru и ещё 3 24 минуты назад
Уроженец Чечни 18-летней Абдуллах Анзоров, который обезглавил учителя в пригороде Парижа, стал жертвой работы французских разведчиков, которые якобы подставили юношу. О его невиновности радиостанции «Говорит Москва» заявила правозащитница, член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.
По ее словам, молодой чеченец непричастен к убийству педагога, потому что с ним расправились сотрудники государственных спецслужб.

«Физически даже не представляю, как это можно сделать: убить, отрезать голову. Я уверена, что за него просто кто-то это сделал, а он просто как подставная утка. Мальчишка пострадал наверняка. Как 18-летний мальчишка мог сделать такое?» — сказала Саратова.

Она предположила, что спецслужбы подали произошедшее как теракт, чтобы «как-то взбудоражить мусульман». Правозащитница отметила, что некоторые пытаются оправдать Анзорова тем, что он защищал честь пророка Мухаммеда. Из-за этого для многих юноша стал героем. Саратова подчеркнула, что никакие мотивы не могут служить оправданием для убийства.
Макрон поставил ультиматум мусульманам во Франции
6 декабря в Урус-Мартановском районе Чечни прошли торжественные похороны Абдуллаха Анзорова. Днем ранее его тело было доставлено из Франции. В церемонии участвовало около 200 родных и близких. Для охраны порядка были выставлены 65 полицейских.
16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец-беженец подкараулил преподавателя Самюэля Пати у колледжа, убил его и отрезал голову за то, что тот продемонстрировал на уроке карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Анзорова застрелили во время задержания. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал происшествие терактом.
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Происшествия , Видео , Трупы , Эммануэль Макрон , Charlie Hebdo , Совет по правам человека , Радиостанция "Говорит Москва" , Париж , Франция
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