В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, обезглавившего учителя в пригороде Парижа. Об этом сообщает Baza.

Тело террориста было доставлено из Франции в субботу, 5 декабря. В церемонии прощания приняли участие около 200 человек, а в село, где проходили похороны, пускали только местных жителей. Для охраны порядка были выставлены 65 полицейских.

18-летний чеченец Абдулах Анзоров вечером 16 октября в пригороде Парижа подкараулил у колледжа, убил и отрезал голову преподавателю Самюэлю Пати. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе. Позже он был застрелен полицейскими.