Самолёт упал под Киевом

В Киевской области Украины потерпел крушение самолёт. В результате ЧП пострадали два человека.

Инцидент произошёл в Броварском районе, неподалёку от села Гоголев. Его причины устанавливаются. Пострадавшие — пилот и инструктор — доставлены в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта (ч. 2 ст. 276 УК Украины), сообщается на сайте управления нацполиции по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что в ХМАО совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем вертолёт Ми-8Т. На его борту находились 11 человек — восемь пассажиров и трое членов экипажа. Никто из них не пострадал.