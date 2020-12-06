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Москва

Два человека пострадали в результате падения самолёта под Киевом 

News.ru 33 минуты назад
Самолёт упал под Киевом
Фото: kv.npu.gov.ua
В Киевской области Украины потерпел крушение самолёт. В результате ЧП пострадали два человека.

Инцидент произошёл в Броварском районе, неподалёку от села Гоголев. Его причины устанавливаются. Пострадавшие — пилот и инструктор — доставлены в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта (ч. 2 ст. 276 УК Украины), сообщается на сайте управления нацполиции по региону.
Ранее NEWS.ru писал, что в ХМАО совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем вертолёт Ми-8Т. На его борту находились 11 человек — восемь пассажиров и трое членов экипажа. Никто из них не пострадал.
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