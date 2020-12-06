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Москва

Многоэтажка загорелась на севере Москвы 

News.ru 26 минут назад
Пожар начался в одной из квартир 14-этажного дома на севере столицы. Существует угроза распространения огня в здании.

Пожар произошёл в квартире на 9-м этаже дома 2 по 1-му Новомихалковскому проезду, — рассказал журналистам ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, в настоящий момент удалось спасти четырёх человек. При этом ещё трое остаются в здании и просят о помощи с верхних этажей.
На место происшествия стягивают дополнительные силы пожарных.
Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб в результате пожара в центре Санкт-Петербурга. Его личность устанавливается. Возгорание произошло на 5-й Советской улице в доме 26 в забитой мусором квартире. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 15 человек.
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Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС
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