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Два человека погибли в результате падения крана в Волгу в Самарской области 

ТАСС и ещё 5 25 минут назад
Кран упал с моста в Волгу
Фото: ТАСС
Строительный кран упал с моста в Волгу у села Климовка в Самарской области, в результате происшествия два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о падении гусеничного крана с технологического моста через р. Волгу в районе населенного пункта Климовка муниципального района Шигонский. В результате происшествия два человека погибли (мужчины 1967 и 1981 г. р.), пострадали три человека", — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что из троих пострадавших один отказался от госпитализации, еще двое были направлены в Сызранскую центральную городскую больницу. Водолазы поискового-спасательной службы обследовали местность, на понедельник запланирован поиск погибших. В ликвидации последствий происшествия задействовано 26 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС — три единицы техники и семь человек.
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Происшествия , МЧС , Самарская Область
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