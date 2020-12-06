На берегу Каспийского моря нашли мертвых тюленей

Дагестане на берегу Каспийского моря нашли почти два десятка мертвых тюленей. Видеозапись с побережья опубликовал заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов в своем Instagram

По словам Никомагомедова, он обнаружил 17 мертвых животных примерно в пяти километрах от Редукторного поселка. Спасатель предположил, что тюлени попали в браконьерскую сетку или задохнулись в мутной воде — по его словам, из-за десятидневных дождей в Каспийское море попадают нечистоты, но воду никто не очищает.

Руководитель АНО« Каспийский природоохранный центр» Заур Гапизов заявил, что речь идет о каспийской нерпе, передает РИА Новости . Он не исключил версии Никомагомедова о сетях и сточных водах. По его словам, это часто становится основной причиной гибели животных, и общественники хотят добиться запрета на использование и продажу мелкоячеистых сетей из Китая.

Замминистра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гусейнбеков заявил, что причина гибели животных будет выясняться, информацию передадут профильным ведомствам. Он добавил, что уже поручил сотрудникам выехать на место, сделать фотографии и передать данные в территориальные управления Росприроднадзора и Росрыболовства