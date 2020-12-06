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Москва

В московском СИЗО умер фигурант дела чиновника Минпромторга 

Lenta.ru 23 минуты назад
В СИЗО умер фигурант дела чиновника Минпромторга
Фото: РИА Новости
В московском СИЗО «Бутырка» умер фигурант уголовного дела высокопоставленного чиновника Минпромторга. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.
У 66-летнего Василия Клепалова — бывшего директора Нижегородского авиационного общества — остановилось сердце. В настоящее время проводится проверка.
Клепалова задержали этим летом. По версии следствия, в 2019 году он пытался подкупить за 4,5 миллиона рублей начальника отдела военно-технического сотрудничества Минпромторга Ризвана Гайрбекова. Чиновник должен был помочь с разрешением на поставку продукции двойного назначения в Азербайджан. Посредником при передаче взятки выступал их общий знакомый, Сергей Гармаш.
Взятку передавали двумя траншами. Гармаш получал деньги у входа в здание службы на Овчинниковской набережной, а затем в своем кабинете передавал Гайрбекову.
Ризван Гайрбеков и Василий Клепалов были отправлены в СИЗО. Гармаш дал признательные показания и по ходатайству СКР был помещен под домашний арест.
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Комментарии
Происшествия , Сергей Гармаш , Минпромторг , СКР , ФСИН , Азербайджан , Москва
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