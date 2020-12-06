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Женщины на лошадях устроили драку с охранниками Заксобрания в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
В Санкт-Петербурге две женщины на лошадях подрались с охранниками Законодательного собрания. Стычка попала на видеокамеры наружного наблюдения.
Судя по кадрам, двое охранников петербургского Заксобрания обратили внимание на двух наездниц, когда те находились на пешеходном переходе у стен городского парламента в переулке Антоненко. Стражи подошли к ним, завязался диалог. Когда лошадь одной из них ступила на тротуар, один из охранников подбежал и, схватив поводья, вернул ее на дорогу. Спустя несколько секунд прорваться на площадь решила вторая всадница на белой лошади, но встретила резкое сопротивление: один из стражей буквально оттолкнул животное, на котором находилась девушка. После этого между охранником и наездницей началась рукопашная, пишет «Фонтанка».
Уточняется, что правоохранитель схватил девушку за шарф, пытаясь стащить ее с седла, после чего она ударила его ногой в пах. Драка охранников с девушками продолжалась в течение двух минут, отмечается в сообщении.
В марте у ТЦ «Галерея» в Петербурге подрались уроженцы Дагестана и Узбекистана, был госпитализирован дагестанец с колото-резаным ранением левого бедра.
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Происшествия , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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