Ми-8 совершил вынужденную посадку в Югре 

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Югре вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь пассажиров, совершил вынужденную посадку. Об этом сообщается в Telegram Уральской транспортной прокуратуры.

По представленным данным, вертолет выполнял рейс Нягань — Березово по заданию санитарной авиации. В ходе полета была установлена неисправность правого двигателя.

«Капитаном воздушного судна принято решение произвести возврат в аэропорт вылета», — говорится в публикации.

Спустя 15 минут после вылета в аэропорту Нягани совершил посадку Ми-8. Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.