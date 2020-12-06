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Ми-8 совершил вынужденную посадку в Югре 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Ми-8 совершил вынужденную посадку в Югре
Фото: РИА Новости
В Югре вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь пассажиров, совершил вынужденную посадку. Об этом сообщается в Telegram Уральской транспортной прокуратуры.
По представленным данным, вертолет выполнял рейс Нягань — Березово по заданию санитарной авиации. В ходе полета была установлена неисправность правого двигателя.

«Капитаном воздушного судна принято решение произвести возврат в аэропорт вылета», — говорится в публикации.

Спустя 15 минут после вылета в аэропорту Нягани совершил посадку Ми-8. Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.
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Происшествия , Нягань , Ханты-Мансийский
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