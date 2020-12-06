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Москва

Причиной пожара на рынке в Ростове-на-Дону могло стать неисправное электрооборудование 

ТАСС и ещё 8 56 минут назад
Неисправность электрооборудования могла привести к пожару в торговом павильоне с пиротехникой на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, причиной пожара на рынке стала неисправность электрооборудования, предположительно, печи, которая использовалась для обогрева", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в павильоне работали в том числе иностранные граждане, проживали ли они там же, сейчас выяснятся.
Павильон по-прежнему горит открытым огнем, в здании произошли обрушения.
Двухэтажный торговый павильон с пиротехникой на рынке "Классик" загорелся утром в воскресенье. Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв. м. К 09:00 мск огнем охвачено 3 тыс. кв. м. Пожар привел к взрывам фейерверков.
В борьбе с огнем принимают участие 192 человека, задействовано 66 единиц техники. Тушение разбито на четыре боевых участка. Объявлен сбор личного состава пожарно-спасательных гарнизонов Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Аксайского районов. Угроза распространения огня сохраняется. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.
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Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС , Новочеркасск , Ростовская Область
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