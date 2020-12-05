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Российская школьница прикинулась взрослой и соблазнила полицейского 

Lenta.ru 1 час назад
Российская школьница соблазнила полицейского
Фото: ТАСС
В Новосибирской области восьмиклассница прикинулась взрослой, познакомилась в интернете с 23-летнем полицейским и соблазнила его. Теперь в отношении молодого человека началась проверка Следственного комитета, пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что 15-летняя девочка из небольшого села под Новосибирском плохо училась и даже оставалась в восьмом классе на второй год. При этом она решила найти себе в интернете парня: для этого сделала несколько фотографий в макияже, на которых она выглядела старше, и соврала о своем возрасте, прибавив себе четыре года.
По словам односельчан, участковый полицейский не знал о возрасте девушки. При этом он пригласил ее к себе домой, где у них произошла интимная близость. Однако сохранить отношения в тайне не удалось, и теперь россиянину грозят серьезные проблемы.
Сам полицейский их роман не комментирует.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области 69-летнего депутата думы Байкаловского сельского поселения арестовали Владимира Барыкина по делу о совращении 15-летней школьницы. Отмечалось, что он был задержан с поличным при совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
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Происшествия , СКР , Комсомольская правда , Новосибирская Область
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