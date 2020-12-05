Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Убит главный редактор издания «Знамя» Ванеев 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Убит главный редактор российской газеты
Фото: vk.com
В Тульской области убит главный редактор районного издания "Знамя" Сергей Ванеев. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник.

"Ванеев получил несколько ножевых ранений в ходе бытовой ссоры. От полученных травм он скончался. Убийство не связано с профессиональной деятельностью журналиста" — говорится в сообщении.

Погибший более 25 лет возглавлял газету "Знамя" Узловского района Тульской области.
По данным региональных СМИ, Ванеев был убит днем 5 декабря во время ссоры в одном из общежитий в городе Узловая. Убийца сам вызвал полицию и сейчас дает показания.
Видео дня. Самбурская забила стрелку Бузовой на 9 декабря
Газета.Ru: последние новости
Подростка подозревают в убийстве своей бабушки в Петербурге Подростка подозревают в убийстве своей бабушки в Петербурге Эксперт назвал провокацией перестрелку на границе России и Украины Эксперт назвал провокацией перестрелку на границе России и Украины Задержанный после смерти девушки блогер Reeflay пришел на допрос в тапочках Задержанный после смерти девушки блогер Reeflay пришел на допрос в тапочках
Происшествия , Тульская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировка самой сексуальной спортсменки мира попала на видео
00:34
Тренировка самой сексуальной спортсменки мира попала на видео
В мире
Появилось видео с места убийства в Волоколамске
04:29
Появилось видео с места убийства в Волоколамске
Происшествия
Блогер из России уничтожил свой Gelandewagen и попал на видео
02:03
Блогер из России уничтожил свой Gelandewagen и попал на видео
Последствия обрушения потолка в детском саду в Кемерове попали на видео
02:35
Последствия обрушения потолка в детском саду в Кемерове попали на видео
Происшествия
Появилось видео с концерта Кипелова в Adrenaline Stadium
00:57
Появилось видео с концерта Кипелова в Adrenaline Stadium
Нападение самой опасной акулы на туристку в Египте попало на видео
00:20
Нападение самой опасной акулы на туристку в Египте попало на видео
В мире Происшествия
Мэр Новокузнецка плюнул на пол в прямом эфире и попал на видео
00:13
Мэр Новокузнецка плюнул на пол в прямом эфире и попал на видео
Разминирование местности в Карабахе показали на видео
00:41
Разминирование местности в Карабахе показали на видео
Возгорание на станции «Москворечье» попало на видео
00:43
Возгорание на станции «Москворечье» попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Американский футболист напал на судью и попал на видео
01:17
Американский футболист напал на судью и попал на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение