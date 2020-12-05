Убит главный редактор российской газеты

Тульской области убит главный редактор районного издания "Знамя" Сергей Ванеев. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник.

"Ванеев получил несколько ножевых ранений в ходе бытовой ссоры. От полученных травм он скончался. Убийство не связано с профессиональной деятельностью журналиста" — говорится в сообщении.

Погибший более 25 лет возглавлял газету "Знамя" Узловского района Тульской области.

По данным региональных СМИ, Ванеев был убит днем 5 декабря во время ссоры в одном из общежитий в городе Узловая. Убийца сам вызвал полицию и сейчас дает показания.