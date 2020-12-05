Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Пьяная петербурженка до смерти забила молотком собственную мать 

Ivyborg.ru 5 часов назад
Петербурженка забила молотком собственную мать
Фото: ТАСС
Петербурженка сообщила в полицию, что в своей квартире на проспекте Кузнецова нашла труп матери. Прибывшие на место полицейские выяснили, что звонившая и есть убийца.
По предварительной информации, вечером 4 декабря 49-летняя безработная петербурженка, будучи сильно пьяной, поссорилась с матерью. Она схватила молоток и несколько раз ударила по голове родственнице. 69-летняя женщина скончалась на месте.
Подозреваемую задержали. Днем ранее в Петербурге подросток избил собственную бабушку, а после несколько раз ударил ножом.
От полученных травм женщина скончалась, а юноша сбежал. На следующий день он сам пришел в полицию и во всем признался.
Видео дня. Самбурская забила стрелку Бузовой на 9 декабря
Ivyborg.ru: последние новости
В Петербурге 16-летний парень признался в жестоком убийстве собственной бабушки В Петербурге 16-летний парень признался в жестоком убийстве собственной бабушки Мужчина погиб в Санкт-Петербурге, попав под колеса БТР Мужчина погиб в Санкт-Петербурге, попав под колеса БТР Внедорожник петербуржца за 3,5 млн рублей угнали во Всеволожске Внедорожник петербуржца за 3,5 млн рублей угнали во Всеволожске
Происшествия , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировка самой сексуальной спортсменки мира попала на видео
00:34
Тренировка самой сексуальной спортсменки мира попала на видео
В мире
Появилось видео с места убийства в Волоколамске
04:29
Появилось видео с места убийства в Волоколамске
Происшествия
Блогер из России уничтожил свой Gelandewagen и попал на видео
02:03
Блогер из России уничтожил свой Gelandewagen и попал на видео
Последствия обрушения потолка в детском саду в Кемерове попали на видео
02:35
Последствия обрушения потолка в детском саду в Кемерове попали на видео
Происшествия
Появилось видео с концерта Кипелова в Adrenaline Stadium
00:57
Появилось видео с концерта Кипелова в Adrenaline Stadium
Нападение самой опасной акулы на туристку в Египте попало на видео
00:20
Нападение самой опасной акулы на туристку в Египте попало на видео
В мире Происшествия
Мэр Новокузнецка плюнул на пол в прямом эфире и попал на видео
00:13
Мэр Новокузнецка плюнул на пол в прямом эфире и попал на видео
Разминирование местности в Карабахе показали на видео
00:41
Разминирование местности в Карабахе показали на видео
Возгорание на станции «Москворечье» попало на видео
00:43
Возгорание на станции «Москворечье» попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Американский футболист напал на судью и попал на видео
01:17
Американский футболист напал на судью и попал на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение