На Урале напали на скандального юриста

Каменске-Уральском ( Свердловская область ) двое неизвестных проникли во двор дома, где живет юрист Сергей Барсуков , защищавший подростков в деле против полицейских в суде. Злоумышленники долбились в дом, выкрикивали угрозы и сняли номера с его машины.

«Около 20 часов мы с женой и двумя маленькими детьми приехали домой из гостей, — рассказал URA.RU Барсуков. — Вскоре увидели в окно, как какой-то мужчина перепрыгнул через ограду, открыл калитку изнутри и запустил во двор еще одного».

По словам пострадавшего, незнакомцы выкрикивали во дворе какие-то угрозы, пинали двери, стучали в окна, дергали ручки.

«Дверь я, конечно, не открыл: мало ли что у них было на уме, — говорит Сергей. — Дочка увидела одного из них в окне с монтировкой в руке, перепугалась — заплакала».

Затем нападавшие подошли к машине (позже выяснилось, что они сорвали с нее номера) и скрылись. По словам юриста, прибывшая по вызову полиция осмотрела место происшествия, объявлен план-перехват.

«Версий много, разных, но уверен, что это связано с моей профессиональной деятельность, — говорит Барсуков. — Одну машину у меня недавно сожгли, теперь вот на дом напали. Не исключаю, что хотят убить — завтра пойду в церковь ставить свечку».

URA.RU обратилось за комментарием к Пресс-секретарю ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что заявление юрист написал в органы внутренних дел Каменска-Уральского.

«Представители МВД по горячим следам установили причастных. По предварительным данным, причиной конфликта могла послужить ситуация, связанная с местным автосервисом, где потерпевший ремонтировал свою престижную иномарку. По сведениям рабочих, он якобы не до конца оплатил услугу», — рассказал Горелых.

По его словам, отрабатывать эту версию оперуполномоченные уголовного розыска будут в воскресенье 6 декабря. Люди снявшие госномера с машины, заверили, что добровольно явятся в райотдел и дадут показания. По итогам начавшегося разбирательства полиция Каменска-Уральского примет обоснованное процессуальное решение.