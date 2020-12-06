МВД задержало мага-африканца за «умножение» денег 

«Мужчина занимался так называемым клонированием денег по отработанной схеме. Для совершения ритуала он использовал купюру потенциальной жертвы, собственную банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил заклинание и обливал их жидкостью, которую называл волшебной. Затем демонстрировал клиенту якобы удвоенную сумму», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.