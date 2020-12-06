МВД задержало мага-африканца за «умножение» денег 

Сотрудники МВД в Москве задержали уроженца Центральной Африки, который занимался мошенничеством под видом «магии умножения денег». Самопровозглашенный колдун обманывал своих жертв при помощи ловкости рук, после чего похищал у них средства, заменяя настоящие купюры фальшивыми. Афериста поймали на попытке украсть у россиянина более 22 миллионов рублей.
«Мужчина занимался так называемым клонированием денег по отработанной схеме. Для совершения ритуала он использовал купюру потенциальной жертвы, собственную банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил заклинание и обливал их жидкостью, которую называл волшебной. Затем демонстрировал клиенту якобы удвоенную сумму», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержали «мага» в квартире на Хорошевском шоссе, при попытке украсть у россиянина более 22 миллионов рублей. 45-летнего уроженца Центральной Африки заключили под стражу.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся мероприятия, направленные на выявление возможных соучастников и всех эпизодов противоправной деятельности задержанного», — заключили в ведомстве.
В сентябре полиция задержала группу «магов», проводивших «обряды на справедливость» у здания суда во время заседания по делу актера Михаила Ефремова. Церемония успехом не увенчалась — правоохранители препроводили колдунов в автозак.