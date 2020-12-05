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В Китае погибли 18 шахтеров
ТАСС
1 час назад
Фото:
Reuters
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По меньшей мере 18 шахтеров погибли в угольной шахте в результате отравления моноксидом углерода в городе Чунцин на юго-западе Китая. Об этом в субботу сообщила газета
Global Times
.
Отмечается, что одного шахтера удалось спасти.
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