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В Китае погибли 18 шахтеров 

ТАСС 1 час назад
В Китае погибли 18 шахтеров
Фото: Reuters
По меньшей мере 18 шахтеров погибли в угольной шахте в результате отравления моноксидом углерода в городе Чунцин на юго-западе Китая. Об этом в субботу сообщила газета Global Times.
Отмечается, что одного шахтера удалось спасти.
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Происшествия , Китай , Чунцин
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