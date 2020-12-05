Отдел полиции пытались поджечь под Красноярском

Неизвестный пытался ночью поджечь отдел полиции в селе Шалинское под Красноярском . Он бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что огонь вспыхнул, но его удалось сразу потушить. Никто не пострадал. Злоумышленник задержан. На месте работает оперативная группа.