Отдел полиции пытались поджечь под Красноярском

Неизвестный пытался ночью поджечь отдел полиции в селе Шалинское под Красноярском. Он бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.
Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что огонь вспыхнул, но его удалось сразу потушить. Никто не пострадал. Злоумышленник задержан. На месте работает оперативная группа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Татарстане силовики застрелили 16-летнего подростка, бросившего «коктейль Молотова» на парковку рядом с отделом полиции. В МВД говорят, что молодой человек угрожал сотрудникам ведомства ножом.