Россиянин вернулся из тропического рая и умер 

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Бизнесмен из Казани умер от малярии после отпуска на Занзибаре пишет «Экспресс-газета».

Марат Якупов из Казани отдыхал в Танзании с 8 по 18 ноября. Вернувшись на родину, мужчина почувствовал недомогание: повышенную температуру и потоотделение.

Первое время Якупов занимался самолечением, пил антибиотики и сбивал температуру жаропонижающим. Однако 24 ноября из-за ухудшения состояния его госпитализировали.

Врачи определили, что мужчина заразился тропической малярией. Однако спасти пациента не удалось из-за того, что он обратился к врачам спустя несколько дней после первых симптомов.

29 ноября Якупов скончался в результате полиорганной недостаточности.

Родственники бизнесмена рассказали, что он мечтал отдохнуть на море и выбрал остров Занзибар как немногий из доступных вариантов.