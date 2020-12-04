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Россиянин вернулся из тропического рая и умер 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Россиянин вернулся из тропического рая и умер
Фото: Рамблер
Бизнесмен из Казани умер от малярии после отпуска на Занзибаре, пишет «Экспресс-газета».
Марат Якупов из Казани отдыхал в Танзании с 8 по 18 ноября. Вернувшись на родину, мужчина почувствовал недомогание: повышенную температуру и потоотделение.
Первое время Якупов занимался самолечением, пил антибиотики и сбивал температуру жаропонижающим. Однако 24 ноября из-за ухудшения состояния его госпитализировали.
Подросток умер при загадочных обстоятельствах
Врачи определили, что мужчина заразился тропической малярией. Однако спасти пациента не удалось из-за того, что он обратился к врачам спустя несколько дней после первых симптомов.
29 ноября Якупов скончался в результате полиорганной недостаточности.
Родственники бизнесмена рассказали, что он мечтал отдохнуть на море и выбрал остров Занзибар как немногий из доступных вариантов.
В начале ноября, как сообщал «Рамблер», посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал, что за курортный сезон-2020 в Турции 326 российских туристов заболели COVID-19, 11 человек умерли. На тот момент в больницах находился 31 человек, еще 87 туристов были изолированы по месту отдыха.
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Происшествия , Алексей Ерхов , Экспресс-газета
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