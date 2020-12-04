Звезда шоу «Голос» умер после уколов витаминов

Звезда мексиканской версии шоу «Голос» Джерри Демара (Jerry Demara) умер вскоре после уколов витаминов в ягодицу. Об этом сообщает The Daily Dot.

42-летнего мексиканца госпитализировали из-за побочной реакции на уколы. Мужчина выходил в прямой эфир из больницы: он говорил, что его забрали в клинику в неадекватном состоянии и с сильной рвотой. Демара также объяснил, что у него была негативная реакция на инъекции витамина.

«По ошибке я три дня, с перерывами, вводил витамины в одну и ту же область», — объяснил бывший участник шоу. Он также раскритиковал больницу за плохой уход и назвал врачей плохими, бесполезными людьми. «Они дали мне две таблетки, и ничего больше не сделали», — добавил мужчина.

Вскоре мексиканца перевели в другую больницу, но врачи не смогли помочь пациенту, и Демара скончался 30 ноября. Однако врачи до сих пор не озвучили официальную причину смерти.