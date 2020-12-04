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Звезда шоу «Голос» умер после уколов витаминов в ягодицу 

Lenta.ru 1 час назад
Звезда шоу «Голос» умер после уколов витаминов
Фото: страница Jerry Demara (Official) на Facebook
Звезда мексиканской версии шоу «Голос» Джерри Демара (Jerry Demara) умер вскоре после уколов витаминов в ягодицу. Об этом сообщает The Daily Dot.
42-летнего мексиканца госпитализировали из-за побочной реакции на уколы. Мужчина выходил в прямой эфир из больницы: он говорил, что его забрали в клинику в неадекватном состоянии и с сильной рвотой. Демара также объяснил, что у него была негативная реакция на инъекции витамина.

«По ошибке я три дня, с перерывами, вводил витамины в одну и ту же область», — объяснил бывший участник шоу. Он также раскритиковал больницу за плохой уход и назвал врачей плохими, бесполезными людьми. «Они дали мне две таблетки, и ничего больше не сделали», — добавил мужчина.

Вскоре мексиканца перевели в другую больницу, но врачи не смогли помочь пациенту, и Демара скончался 30 ноября. Однако врачи до сих пор не озвучили официальную причину смерти.
Ранее стало известно о смерти американского комика Джо Луна (Joe Luna), выступавшего под псевдонимом El Cholo. Незадолго до этого он заразился коронавирусом и начал делиться подробностями борьбы с инфекцией в соцсетях.
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