Суд разрешил возбудить дело против Михаила Хачатуряна

"4 декабря 2020 года Басманный районный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Суд руководствовался тем, что в суд поступило ходатайство от его сестер Марины и Наиры Хачатурян, в котором они настаивали на проведении дальнейшего расследования с целью реабилитации умершего", — сказал адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.