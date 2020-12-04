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Москва

Суд разрешил возбудить дело против Михаила Хачатуряна о насилии и побоях 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Суд разрешил возбудить дело против Михаила Хачатуряна
Фото: ТАСС
Басманный суд Москвы разрешил следствию возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, обвиняемых в его убийстве. Как уточнили ТАСС защитники девушек, если дело будет открыто, они станут потерпевшими.

"4 декабря 2020 года Басманный районный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Суд руководствовался тем, что в суд поступило ходатайство от его сестер Марины и Наиры Хачатурян, в котором они настаивали на проведении дальнейшего расследования с целью реабилитации умершего", — сказал адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

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Происшествия , Наира Хачатурян , Михаил Хачатурян , ИТАР-ТАСС , Москва
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