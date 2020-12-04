Блогер Reeflay пришел на допрос в тапочках

Столичный главк Следственного комитета России опубликовал кадры допроса блогера Стаса Решетникова (Reeflay), подруга которого Валентина Григорьева скончалась во время стрима. На видео видно, что молодой человек пришел на допрос к следователю в тапочках. Также в ролике показано, как блогер заходит в кабинет следователя и садится на стул, после чего начинается допрос.

2 декабря Решетников в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки.

Позже блогера доставили к следователям. По словам источника в правоохранительных органах, стример отрицает свою причастность к гибели знакомой. В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении 30-летнего блогера возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").