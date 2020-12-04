Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

Задержанный после смерти девушки блогер Reeflay пришел на допрос в тапочках 

Газета.Ru 2 часа назад
Блогер Reeflay пришел на допрос в тапочках
Фото: Соцсети
Столичный главк Следственного комитета России опубликовал кадры допроса блогера Стаса Решетникова (Reeflay), подруга которого Валентина Григорьева скончалась во время стрима. На видео видно, что молодой человек пришел на допрос к следователю в тапочках. Также в ролике показано, как блогер заходит в кабинет следователя и садится на стул, после чего начинается допрос.
2 декабря Решетников в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки.
Позже блогера доставили к следователям. По словам источника в правоохранительных органах, стример отрицает свою причастность к гибели знакомой. В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении 30-летнего блогера возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Газета.Ru: последние новости
Эксперт назвал провокацией перестрелку на границе России и Украины Эксперт назвал провокацией перестрелку на границе России и Украины Годовалого ребенка выбросили из окна в Новой Москве Годовалого ребенка выбросили из окна в Новой Москве Суд разрешил возбудить дело о насилии против Михаила Хачатуряна Суд разрешил возбудить дело о насилии против Михаила Хачатуряна
Комментарии
Происшествия , Валентина Григорьева , СКР , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение