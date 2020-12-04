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Москва

«Я не хотела»: подробности убийства младенца в Москве 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Жительница Москвы выкинула из окна квартиру семимесячную дочку своей подруги, сообщает «Комсомольская правда». Она уверяет, что «все произошло на эмоциях».
Трагедия произошла 4 декабря. 30-летняя женщина приехала в гости к своей подруги в Троицкий округ. Детали инцидента сейчас устанавливают правоохранители. Результатом событий стал не укладывающийся в голове поступок москвички: она взяла на руки семимесячного ребенка и выкинула его в окно с высоты 13 этажа. Девочка упала на землю и скончалась мгновенно.
Москвичка выкинула из окна ребенка подруги
Известно, что виновница трагедии беременна. Журналисты отметили, что она даже не вышла на улицу к телу ребенка и дожидалась приезда полицейских, сидя в квартире. Женщина признала свою вину, но в свое оправдание заявила, что она «не хотела» и «все произошло на эмоциях».
По данным издания, она хорошо известна полицейским. В детстве она состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних за употребление наркотиков. Журналисты выяснили, что в момент преступления матери ребенка дома не было, она попросила подругу присмотреть за девочкой, а сама вышла в магазин. Отец погибшего младенца завил, что подруга его жены «была под наркотиками» или находилась в припадке. Версию о психическом заболевании подозреваемой отрабатывают и следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Если впоследствии женщину признают виновной по этой статье, ей грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , Комсомольская правда
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