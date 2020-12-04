Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите

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Мужчина вылетел из автомобиля во время дорожно-транспортного происшествия в Чите . Водителя иномарки при столкновении со столбом на Романовском тракте выкинуло из машины через лобовое стекло.

Свидетелями трагедии стали люди, находившиеся в другом автомобиле на противоположной стороне дороги. Запись с камеры видеорегистратора размещена в Telegram-канале «Бушующий мир».

По предварительным данным, не пристегнувшийся пострадавший мужчина получил травмы различной степени тяжести. Все обстоятельства ЧП уточняются.