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Москва

Звезда сериала «Глухарь» задержан за участие в драке в столичном баре 

Слово и Дело 58 минут назад
Звезда «Глухаря» задержан за драку в баре
Фото: Соцсети
Российского актера Кирилла Мелехова задержали за участие в драке в одном из баров Москвы. Он обвиняется в жестоком избиении гостя бара.
По данным телеканала «РЕН ТВ», драка произошла 7 ноября в столичном заведении «Руки вверх». Во время отдыха к компании 33-летнего артиста присоединились незнакомые люди, которым Мелехов и его друзья не были рады. Вследствие этого произошел конфликт, переросший в драку.
Подробности произошедшего устанавливаются.
Актер известен по российским сериалам «Глухарь», «Кухня», «Остров».
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Происшествия , Шоу-бизнес , Кирилл Мелехов
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