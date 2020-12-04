Звезда «Глухаря» задержан за драку в баре

Российского актера Кирилла Мелехова задержали за участие в драке в одном из баров Москвы . Он обвиняется в жестоком избиении гостя бара.

По данным телеканала «РЕН ТВ», драка произошла 7 ноября в столичном заведении «Руки вверх». Во время отдыха к компании 33-летнего артиста присоединились незнакомые люди, которым Мелехов и его друзья не были рады. Вследствие этого произошел конфликт, переросший в драку.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Актер известен по российским сериалам «Глухарь», «Кухня», «Остров».