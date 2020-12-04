Российские журналисты задержаны в Турции 

«Потом связь с ними прервалась. В 21.00 мск 3 декабря Алексею Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение «нас почему-то до сих пор держат». Больше на связь они не выходили и на встречные звонки и сообщения не отвечали», — говорится в сообщении пресс-службы вещателя, передает ТАСС.