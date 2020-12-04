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Москва

Российские журналисты задержаны в Турции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Российские журналисты задержаны в Турции
Фото: Reuters
Сотрудники программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ были задержаны в Турции в четверг утром и до сих пор не вышли на связь, сообщили в пресс-службе телеканала.
Утром 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула.

«Потом связь с ними прервалась. В 21.00 мск 3 декабря Алексею Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение «нас почему-то до сих пор держат». Больше на связь они не выходили и на встречные звонки и сообщения не отвечали», — говорится в сообщении пресс-службы вещателя, передает ТАСС.

Телекомпания НТВ, как добавили в пресс-службе, находится в тесном контакте с МИД России и генконсульством в Турции, которые прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан.
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Происшествия , В мире , МИД , НТВ , ИТАР-ТАСС , Москва , Стамбул , Турция
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