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Москва

В Турции задержали российских журналистов, связь прервалась 

Мария Иванова 1 час назад
В Турции задержали российских журналистов
Фото: Reuters
Турецкая полиция задержала журналистов российского телеканала НТВ. Об этом сообщается на сайте канала.
В телекомпании заявили, что журналисты перестали выходить на связь.
По словам представителей канала, репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили коллегам о своем задержании в пригороде Стамбула утром 3 декабря. Вечером того же дня Петрушко удалось отправил СМС: «Нас почему-то до сих пор держат». С тех пор они больше не связывались с редакцией, журналисты не отвечают на звонки и сообщения.
На странице МИД России в Facebook уточняется, что Петрушко и Малышкин работают в программе «Центральное телевидение».
Посольство России в Анкаре и Генеральное консульство страны в Стамбуле уже связались с турецкими властями и выясняют причину задержания.

« [Дипломаты — прим.ред.] проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов. Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны», — подчеркнули в МИД.

Как писал «Рамблер», 4 декабря в Латвии задержали русскоязычных журналистов Baltnews и Sputnik. СМИ писали, что Служба госбезопасности Латвии вменяет им нарушение режима санкций Евросоюза против России. Дома журналистов обыскали, у них забрали технику и средства связи. После допроса они дали подписки о неразглашении и невыезде.
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Происшествия , МИД , ЕС , ИА Sputnik , НТВ
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