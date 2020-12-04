В Турции задержали российских журналистов

Турецкая полиция задержала журналистов российского телеканала НТВ. Об этом сообщается на сайте канала.

В телекомпании заявили, что журналисты перестали выходить на связь.

По словам представителей канала, репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили коллегам о своем задержании в пригороде Стамбула утром 3 декабря. Вечером того же дня Петрушко удалось отправил СМС: «Нас почему-то до сих пор держат». С тех пор они больше не связывались с редакцией, журналисты не отвечают на звонки и сообщения.

На странице МИД России в Facebook уточняется , что Петрушко и Малышкин работают в программе «Центральное телевидение».

Посольство России в Анкаре и Генеральное консульство страны в Стамбуле уже связались с турецкими властями и выясняют причину задержания.

« [Дипломаты — прим.ред.] проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов. Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны», — подчеркнули в МИД.