Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве

В Новой Москве с 13-го этажа выкинули грудного ребенка. От смертельных травм малыш скончался. Как сообщает представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, в квартире в момент происшествия находились мать двухмесячного ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, выбросила его из окна. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Видео у дома, где произошел шокирующий инцидент, публикует Telegram-канал Life SHOT. На кадрах видно, что у подъезда находятся автомобили скорой помощи и полиции. Все обстоятельства трагедии уточняются.