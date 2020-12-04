Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве

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Появилось видео у дома, где ребенка выкинули из окна в Москве 

Алевтина Жаркова 16 минут назад
В Новой Москве с 13-го этажа выкинули грудного ребенка. От смертельных травм малыш скончался. Как сообщает представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, в квартире в момент происшествия находились мать двухмесячного ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, выбросила его из окна. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Видео у дома, где произошел шокирующий инцидент, публикует Telegram-канал Life SHOT. На кадрах видно, что у подъезда находятся автомобили скорой помощи и полиции. Все обстоятельства трагедии уточняются.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Юлий Иванов , СКР
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