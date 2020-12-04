Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео 

Дербенте избили девушку по время прямого эфира блогерши Фатимы Арабовой. Как сообщают в СМИ , подруги Абрамовой, которая вела прямой эфир, по ее просьбе явились в дом к ее обидчице Лейле. Одна из них на камеру жестоко избила девушку. Сначала она бросила ее на пол, а затем нанесла несколько ударов ногой по лицу.

По некоторым сведениям, причиной конфликта стало оскорбление блогерши потерпевшей. Якобы жительница Дербента обвинила Фатиму в лицемерии и назвала стримершу гулящей. Сама же Лейла заявления в полицию пока не писала.