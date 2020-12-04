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Подросток умер после урока физкультуры в Воронежской области 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 2 часа назад
Российский школьник умер после урока физкультуры
Фото: ТАСС
В городе Острогожск Воронежской области школьник умер в больнице после того, как ему стало плохо на физкультуре, сообщило региональное следственное управление СК.
Инцидент произошел еще 1 декабря, 15-летнего подростка доставили в БУЗ ВО «Острогожская РБ» в бессознательном состоянии, сообщается на сайте ведомства.
Юноше стало плохо на уроке физкультуры, несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти школьника не удалось.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти подростка. На его теле видимых телесных повреждений не обнаружено. Были опрошены родственники школьника, очевидцы, работники школы и медицинские работники.
В сентябре в тюменской гимназии школьник умер на уроке физкультуры. Мальчик остановился во время бега, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти подростка не удалось.
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Происшествия , СКР , Воронежская Область , Острогожск
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