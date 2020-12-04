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Историка Соколова, расчленившего аспирантку, требуют расстрелять 

Ura.Ru 1 час назад
Партия «Коммунисты России» требует от правительства страны расстрелять историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою бывшую аспирантку и сожительницу. Об этом URA.RU заявил глава исполкома ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

«Вместе с главой партии Максимом Сурайкиным мы подготовили письмо президенту страны с просьбой вмешаться в ситуацию и принять волевое решение о применении к Соколову в виде исключения смертной казни. Это нужно, чтобы положить конец издевательствам над семьей покойной студентки, над Петербургом-Ленинградом, чтобы возмездие было реальным», — говорится в сообщении.

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Сергей Малинович также опасается, что приговор суда может быть мягким из-за мощного лобби у Соколова. Его казнь продемонстрирует, что государство защищает жизнь и здоровье здоровья граждан и сурово карает преступников.

«Надо спасать от маньяков наш любимый Ленинград», — призывает Малинович.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге задержали мужчину с пистолетом и двумя отрезанными женскими руками в пакете. Им оказался преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов. Через год, в ноябре 2020-го, защита Соколова потребовала провести для историка новую психиатрическую экспертизу по причине того, что первую экспертизу, как полагает адвокат, привели с недочетами. Об этом сообщает RT.
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Комментарии 12
Происшествия , Видео , Олег Соколов , Сергей Малинкович
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