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Москва

Вернувшийся из Занзибара россиянин умер из-за отказа внутренних органов 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Россиянин вернулся из Занзибара и умер
Фото: Reuters
Отдохнувший в Занзибаре бизнесмен из Казани Марат Якупов умер через несколько дней после возвращения домой. Причиной смерти стал отказ почти всех внутренних органов.
Брат туриста рассказал, что осенью тот переболел коронавирусом и решил отправиться к океану для восстановления сил. Через шесть дней после возвращения его самочувствие ухудшилось, поднялась высокая температура, которую не удавалось сбить лекарствами.
В итоге он обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз «тропическая малярия». Бизнесмена госпитализировали. По словам брата, его состояние нормализовалось, но спустя день он скончался, сообщает «Бизнес Online».
В пресс-службе татарстанского Минздрава изданию заявили, что смертей от малярии в регионе не было в течение многих лет. А заражение было всего одно — турист привёз инфекцию из Анголы, ему успели оказать необходимую помощь.
Ранее NEWS.ru писал, что 60-летний российский турист умер в Турции от коронавируса. Его вдова рассказала, что через некоторое время пребывания на курорте у супругов поднялась температура, появилось недомогание и исчезло обоняние. Врач назначил им тест на COVID-19, который оказался положительным, и россиян госпитализировали. Мужчина был подключён к аппарату ИВЛ, но ему становилось всё хуже. По словам медиков, у него были полностью поражены лёгкие.
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Комментарии
Происшествия , Минздрав РФ , Ангола , Занзибар , Казань , Республика Татарстан , Танзания , Турция
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