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Явившейся на допрос в сланцах блогер Reeflay попал на видео 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
Следственный комитет допрашивает блогера Reeflay в связи со смертью его подруги Валентины Григорьевой во время прямого эфира 2 декабря. Вчера 30-летнего Стаса Решетникова задержали правоохранители. А сегодня он явился на следственное мероприятие в куртке и сланцах. Кадры из кабинета следователя публикует Telegram-канал «360».
Напомним, в отношении популярного блогера возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.
Происшествия , Видео , Криминал , Валентина Григорьева , СКР
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