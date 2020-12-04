Явившейся на допрос в сланцах блогер Reeflay попал на видео 

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Следственный комитет допрашивает блогера Reeflay в связи со смертью его подруги Валентины Григорьевой во время прямого эфира 2 декабря. Вчера 30-летнего Стаса Решетникова задержали правоохранители. А сегодня он явился на следственное мероприятие в куртке и сланцах. Кадры из кабинета следователя публикует Telegram-канал «360».

Напомним, в отношении популярного блогера возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.