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Россиянин до смерти избил свою бабушку из-за квартиры 

Lenta.ru и ещё 2 14 минут назад
Россиянин до смерти избил свою бабушку из-за квартиры
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в жестком избиении собственной бабушки. Мужчина, предположительно, нанес родственнице смертельные удары из-за квартиры. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России.
По версии следователей, внук пришел в квартиру бабушки, чтобы получить ее согласие на проживание в одной из комнат. Между родственниками возник конфликт, 78-летняя женщина разбила кружку о голову внука, а он избил ее руками и ногами. Бездыханное тело россиянки мужчина накрыл пледом и ушел, заперев дверь ключом. Лишь спустя сутки тело женщины обнаружил второй внук, ранее проживавший в квартире. Он сообщил о находке полицейским.
Судмедэкспреты подтвердили версию следствия о насильственном характере смерти хозяйки квартиры. Женщина скончалась, получив травмы тела с повреждением внутренних органов. В ходе допроса внук россиянки дал признательные показания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В октябре 2020-го житель Богородска (Нижегородская область) нанес сильные побои своей матери, рассердившись на нее из-за бардака в квартире. Женщина впоследствии скончалась. Уголовное дело в отношении россиянина направлено в суд.
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Происшествия , Башкортостан , Липецк , Липецкая Область , Мелеуз
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