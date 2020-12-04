Более 15 тысяч зараженных: последствия концерта Басты 

Авторы Telegram-канала «The Ryvkin Project» подсчитали , сколько человек могут заразить зрители концертов рэпера Басты в Санкт-петербурге , на которых не соблюдались требования санитарных норм. По их мнению, речь может идти о десятках тысяч человек.

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал руководство Ледового дворца за то, что на концертах рэпера Басты ( Василий Вакуленко ) не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Размер взыскания составил 480 тысяч рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Роспотребнадзора Анна Попова дала сотрудникам ведомства поручение проверить соблюдение ограничительных мер на концертах рэпера, которые состоялись в Ледовом дворце 28 и 29 ноября. Поводом для инициативы стали многочисленные публикации в СМИ и возмущенные реплики фанатов о том, что организаторы выступлений пренебрегли мерами безопасности против угрозы распространения коронавируса. Сам Баста на своей странице в Instagram опубликовал видео снятое со сцены: певец поет песню «Сансара» перед зрительным залом, который битком набит поклонниками. На кадрах видно, что люди стоят в танцевальной зоне тесно прижавшись друг к другу.

Позже рэпер попытался оправдаться. В видеообращении, в котором заявил, что все требования местных властей были соблюдены, а именно были разосланы уведомительные письма, заполняемость зала, рассчитанного на 50 тысяч человек, составила 50%. На концерте, по его словам, также не было танцевальной зоны, там были выставлены сидения. Каждому зрителю выдавали маску на входе, а в фойе были выставлены санитайзеры.

В результате эксперты Роспотребнадзора, изучив видео с концертов, выяснили, что многие зрители присутствовали на выступлениях Басты без масок, а также в процессе вставали со своих мест и скапливались у сцены. Авторы Telegram-канала «The Ryvkin Project» подчеркнули, что если предположить, что каждый зритель в результате заразился коронавирусом, то, учитывая наполняемость зала в 13 тысяч человек и индекс распространения инфекции, они могут заразить еще 15,6 тысячи человек.